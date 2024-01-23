أفضل الزيوت للطهي.. هذا دور النظام الغذائي لاختيار الأنسب

يعد الاختيار من بين أنواع زيوت الطهي أمرًا محيرًا للكثيرين؛ إذ يبحث الناس عن أفضل الزيوت الصحية، والخيارات لا حصر لها من زيت الزيتون، وزيت الكانولا، وزيت الذرة، وزيت جوز الهند.

وبحسب الأطباء وجمعية القلب الأميركية يوصون بتناول زيوت البذور كالذرة وعباد الشمس والصويا، حيث تكون غنية بالدهون غير المشبعة المرتبطة بالصحة الجيدة.

كما يعد زيت الزيتون وزيت الأفوكادو من أهم الزيوت التي يوصي بها العديد من المتخصصين في مجال الصحة، حيث أنها غير مشبعة بالدهون وأقل معالجة من أنواع الزيوت الأخرى.

واختيار الزيوت الأقل معالجة مثل زيت الزيتون البكر الممتاز أو الزيوت التي تحمل علامة "معصور على البارد" أو "غير مكرر" قد يؤدي إلى المزيد من الفوائد الصحية.

وفي المقابل زيوت البذور، وخاصة زيت القرطم وزيت عباد الشمس وزيت الذرة وزيت فول الصويا، غنية بنوع من الدهون غير المشبعة تسمى أوميجا 6.

فقد وجدت الدراسات العلمية أنه عندما يستبدل الناس بعض الدهون المشبعة في وجباتهم الغذائية (من الأطعمة مثل الزبدة واللحوم الحمراء) ويستبدلونها بدهون أوميجا 6، فإن مستويات الكوليسترول الضار (LDL) تنخفض، والازمات القلبية والوفاة المبكرة

وهناك فريق أخر من الباحثين واختصاصيي التغذية لديهم مخاوف بشأن الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي تشمل زيت عباد الشمس وزيت الذرة وزيت فول الصويا، حيث قالوا أنهذه الاحماض من الممكن أن تتحول مسببة التهابات، وثبت أن الالتهاب المزمن يلعب دورًا في مجموعة من المشكلات الصحية.

لذا خلص الباحثون في النهاية إلى أن، النظام الغذائي للفرد يلعب دورًا هاما في تقبله جسمه لنوعية الزيوت الذي يتناولها، لكن بشكل عام، يشجع اختصاصيو التغذية وخبراء الصحة العامة الناس على تقليل كمية الدهون المشبعة في نظامهم الغذائي واستبدالها بالدهون غير المشبعة.

ومهما كان الزيت الذي تستخدمه، تأكد من عدم حرقه، كما يقول مختصو التغذية، إذ سيتحلل الزيت ويفقد بعض خصائصه المفيدة ولن يكون مذاقه جيداً.