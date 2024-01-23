الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية لها أهمية في تلبية احتياجات مصر فى مجالات الطاقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم يشهد اليوم أزمة فى إمدادات الطاقة العالمية، مما يؤكد أهمية اتخاذ الدولة المصري قرارها الاستراتيجى بإحياء البرنامج النووى السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي بدوره يساعد على توفير إمدادات طاقة آمنة.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء تكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ.

وتابع، أن المحطة لها أهمية خاصة لتلبية جميع احتياجات مصر في مجالات الطاقة لتحقيق الخطة الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على مصادر متجددة لمكافحة التقلبات المناخية، موجهًا الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمشاركته في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي تستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر جميع العاملين والموظفين المشاركين في بناء محطة الضبعة النووية من الجانب المصري والروسي، بالإضافة إلى المشاركة المصرية التي تشرف على هذا البرنامج الحكومي القومي، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مختلف المراحل في هذا المشروع.