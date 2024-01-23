1.2 % نصيب مصر من السياحة الدولية في 2023.. وخبراء زيادة المعدلات يوفر العملة الصعبة ويقلل من نسب البطالة ويجب الترويج بشكل أكبر

تعد السياحة المصرية من أهم وأنجح القطاعات بفضل توفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى جانب تقليل نسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

و استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من 2010 وحتى 2023، ومقارنتها من حيث الأرقام الشهرية للحركة، مؤكدا أن السياحة في مصر حققت خلال الفترة من أبريل وحتى أكتوبر 2023 أرقامًا قياسية بمقارنة كل شهر بمثيله في عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.

وقال الوزير، خلال في اللقاء الشهري الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر لأعضائها، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة، إن عام 2023 يعتبر عامًا قياسيًا في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث استقبلت مصر 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام الذروة 2010، 14.731 مليون سائح.

ولفت عيسى، إلى أن هناك نسبة نمو في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية وصلت إلى 33% في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9% في 2019 مقابل 1.2% في 2023، مشيرا إلى مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة إلي مصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنويًا.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى بقوة للنهوض بالقطاعات الفعالة والمهم مثل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة حيث تعمل الدولة المصرية بكل سعي خلال المرحلة المقبلة في النهوض بالاقتصاد المصري وتطويره والوصول به لأعلى معدل ممكن الوصول إليه.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد من وجود سيستم جديد يعمل علي النهوض بالقطاع السياحي بشكل أكبر والعمل علي الترويج للسياحة المصرية بشكل مستمر من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء خاصة وأم مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال السياحة ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح.

وأضاف مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن زيادة معدلات السياحة خلال العام الحالى يدل على الاهتمام بالسياحة المصرية بشكل مستمر خاصة وأن الدولة المصرية تسعي بكل الطرق الممكنه لزيادة العملة الصعبة وتوفيرها بالشكل المطلوب في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يمر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط.

وتابع سليم، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة الترويج للسياحة بشكل أكبر من ذلك إلى جانب الاستفادة من المعالم السياحية في جميع أنحاء الجمهورية سواء كان في محافظات الصعيد مثل الأقصر واسوان أو المحافظات الساحلية مثل شرم الشيخ أو غيرهما من المحافظات التي يوجد إقبال كبير عليها من قبل جميع دول العالم.