قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بعملية اقتحام ليلية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نشرته الوكالة.

وأكدت "وفا" أن الاحتلال اقتحم المدينة باستخدام عدة آليات عسكرية وثقيلة، بما في ذلك رافعة ومضخة وخلاطة بيتون. تمت هذه العملية في مدخل مدينة الخليل الشمالي الذي يعرف برأس الجورة، حيث قامت بإغلاق عدة طرق ومنعت المواطنين من الدخول والخروج إلى ومن عدة أحياء في المدينة.

وأضافت “وفا” أن قوات الاحتلال قامت بجولة استفزازية في عدة شوارع، وتمركزت في الطريق المؤدي إلى رأس الجورة بمنطقة بئر المحجر. كما داهمت منزل الشهيد نصر الله القواسمي، حيث أجرت قياسات دقيقة وأخذت قياسات منزلي الشهيدين عبد القادر القواسمي وحسن قفيشة.