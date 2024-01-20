جولة موسعة لمحافظ الأقصر المشروعات التنموية والخدمية بأرمنت.. صور

نفذ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل مدينة أرمنت لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

تفقد محافظ الأقصر تشطيبات المجمع الصناعي الحرفي بقرية السلام التابعة لمركز أرمنت، ويقام المجمع على مساحة 1200م٢ بعدد 8 ورش كبيرة متضمنة كافة التجهيزات ، بالإضافة إلى عدد 3 معارض خاصة بتلك الورش وغرف أمن وإدارة ودورات مياه، ، حيث يعمل المجمع على توفير ٢٠٠ فرصة عمل مباشرة.

كما شملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مشروع إنشاء عدد 5 عمارة سكنية (سكن كريم) بقرية السلام بعدد 4 طوابق لكل عمارة سكنية بإجمالي عدد 40 وحدة سكنية إنشاء جديد مساحة الوحدة 95 م (3 غرف وصالة ودورة مياه ومطبخ)، حيث وجه المحافظ بوضع تصور لمنطقة مدخل العمارات السكنية والمجمع الصناعي الحرفي والمنطقة المحيطة بشكل لائق لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي.

كما تفقد المحافظ مجمع خدمات المواطنين بقرية المحاميد بحري والذي تم الإنتهاء منه وتجهيزه تمهيدا لتشغيله ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والمقام على مساحة 16×28 متر ويتكون من دور أرضي و٢ دور علوي لتقديم جميع الخدمات الحكومية كالتموين والتضامن والشهر العقاري والبريد والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات.

كما استمع المحافظ خلال الجولة إلى آراء ومطالب عدد من المواطنين، موجها بتلبية المطالب الخاصة بهم والتواصل مع جهات الاختصاص؛ للاستجابة لتلك المطالب وحلها.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، الدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، وعلي عثمان رئيس مدينة أرمنت، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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