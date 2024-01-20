سرايا عمر أفندي رواية جديدة لـ السيد شحتة في معرض الكتاب

صدرت حديثاً عن دار الفاروق للاستثمارات الثقافية رواية " سرايا عمر أفندي " للكاتب الصحفي والروائي السيد شحتة والتي سيتم عرضها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55 والتي تنطلق خلال أيام قليلة.

تدور الرواية حول كاتب روائي يجد نفسه ودون أية مقدمات في ماذق كبير عقب وقوع مذكرات تتناول تفاصيل دقيقة عن طفولته غير السوية في يد زوجته عن طريق الصدفة.

تصيب الصدمة الزوجة وهى تطالع تفاصيل مروعة عن يوميات طفل شؤم في قرية نائية تحيط بها الكثير من الاساطير والالغاز .

يحاول الكاتب الروائي جاهدا أن يقنع زوجته أن الأوراق التي وقعت في يديها ليست مذكراته ولكنها جزء من رواية لم تكتمل ولكنها لا تنخدع .

تتصدع العلاقة بين الزوجين تتهمه بالكذب يتحول الى مصدر رعب شديد تخشي أن يعود إلى طفولته المعذبة وان تدفع تحت جنح الظلام ثمن فادح لحياتها معه بعد كل هذه السنوات .

يذهب مضطرا في محاولة لحل المشكلة الي طبيب نفسي. تهدأ الزوجة قليلاً بعد الاستماع لتحليل الطبيب النفسي الذي يبشرها بأن شفاء زوجها ليس مستحيلا لكن الأمور تتطور بسرعة رهيبة بعد ذلك .

لزوجته أن اوقعت بين يديها ليست مذكرات شخصية ولكنها مخطوط لرواية رعب لم تكتمل ولكنها ترفض تصديق كلامه.

تمضي الأحداث بعد ذلك في وتيرة متسارعة .. يسترجع مشاهد بعينها من حياته وسريعا تتضاعف أوجاعه النفسية بين لحظة وفي كل لحظة يكتشف أن الخيوط تتشابك بشكل يفقد معه القدرة عن التمييز بين الواقع والخيال .

يكتشف الكاتب الروائي محمود أبو سرور بعد كل هذه السنوات أن قرية عمر أفندي التي خرج منها خائفا يترقب لن تتركه في حال سبيله حيث ستظل لعنتها تطارده حتى آخر يوم في عمره ،يقوم بعد ذلك برحلة إلى الماضي للتنقيب عن جذوره ، يحاول اكتشاف حقيقة نفسه من جديد .

في قالب سردي حافل بالإثارة والتشويق تتواصل الأحداث حيث يكتشف الروائي محمود أبو سرور في رحلة بحثه عن إجابة لسؤال هل هو على حافة الجنون كما تظن زوجته وطبيبه النفسي أم أنه يري ما لايراه الآخرون العشرات من المفارقات.

يذكر أن سرايا عمر أفندي تعد الراواية الثانية للكاتب الروائي السيد شحتة والذي صدرت له رواية ميتافيرس العام الماضي.