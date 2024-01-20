محمد إمام: والدي يستمتع بقضاء وقته مع الأسرة والأحفاد

قال الفنان محمد إمام، إن والده الفنان الكبير عادل إمام بصحة جيدة، ويستمتع بقضاء وقته مع أسرته وأحفاده.

وأضاف إمام في تصريحات تليفزيونية أثناء وجوده في حفل توزيع جائزة "Joy Awards" الذي يقام حاليًا في العاصمة السعودية الرياض أنه سعيد بنجاح فيلم "أبونسب" خاصة أنه يعود من خلاله للتعان مع شقيقه المخرج رامي إمام، مشيرًا إلى أن وجود الفنان ماجد الكدواني بالفيلم إضافة كبيرة للعمل.

وأشار إلى أنه يعتبر المؤشر الحقيقي للنجاح هو شباك التذاكر والإيرادات، بالاضافة إلى ردود فعل الجمهور بالشارع وليس السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه يواصل حالياً تصوير مسلسل "كوبرا" الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، كما يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "شمس الزناتي".

يشار إلى أن الحفل يتوافد إليه الفنانون كل عام، بالإضافة إلى المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.