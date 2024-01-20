مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة ملاكي في الفيوم 

لقي طفل مصرعه، دهسًا بسيارة ملاكي، اليوم السبت، بقرية أبوكسا التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة .



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمورمركز شرطة ابشواي، بورد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، نتيجة حادث تصادم .

وبالفحص، تبين مصرع طفل يدعي محمد أحمد ربيع محمود، 8 سنوات، بعد أن دهسته سيارة ملاكي بقرية ابوكسا بدائرة المركز



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بنقل الجثة للمشرحة وندب الطبيب الشرعى لمناظرتها وبيان الإصابات وسبب الوفاة، إلى جانب احتجاز سائق السيارة على ذمة التحقيقات وتسليم جثمان الطفل لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.