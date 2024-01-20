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السبت 20 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"الراقص مع الماريونت" مجموعة قصصية جديدة للكاتب محمود يوسف

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صدر حديثا عن دار روافد للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "الراقص مع الماريونت" للكاتب محمود يوسف، والمقرر أن تشارك مع الإصدارات الحديثة للدار بالنسخة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالمركز الدولي للمعارض بالتجمع الخامس.
تضم المجموعة نحو 17 قصة قصيرة، وهي: الشجرة، انعكاس، كناري، مادام توسو، خِلٌ وفي، ما لم يذكره التاريخ، أحلام وردية، الراقص مع الماريونت، عقد الياسمين، رسالة من الجحيم، أفالون، منعطف، الإرث، الضرع، إلى صاحبة الحكاية، أوديب، المجذوب. وكلها قصص يغلب عليها الطابع الاجتماعي في إطار الفانتازيا أحيانا.
وتعد قصص المجموعة مرحلة اكتشاف للعديد من الظواهر الاجتماعية والمعتقدات السائدة والموروث ومحاولة تفتيتها في لوحات فنية وإبداعية.
يشار إلى أن الكاتب والقاص محمود يوسف، من مواليد محافظة البحيرة، وصدر له سابقا مجموعة قصصية بعنوان "عناق الموت" الصادرة عن دار الأدهم للنشر عام 2018.

الراقص مع المارينوت معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب دار روافد للنشر محمود يوسف