ads
السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كارتيرون يدعم الزمالك قبل مواجهة الوحدة الإماراتي

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق أم صلال القطري على مصافحة أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك فور وصولها لاستاد آل نهيان لمواجهة الوحدة الإماراتي مساء اليوم في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية.

وحرص المدير الفني الأسبق للزمالك على مصافحة لاعبي الأبيض والحديث معهم.  

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع :عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.

باتريس كارتيرون أم صلال القطري الزمالك الوحدة الإماراتي