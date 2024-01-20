البئر انهار عليهم.. النيابة تحقق في مصرع 3 أشخاص داخل مزرعة بمنشاة القناطر

تباشر جهات التحقيق بمنشاة القناطر بالجيزة اليوم السبت، التحقيق في مصرع 3 اشخاص انهار عليهم بئر أثناء حفرة داخل مزرعة بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بعرض جثامين الضحايا علي الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة واستدعاء شهود العيان حول الواقعة للاستماع لاقوالهم ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

كانت بداية الواقعة بتلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بانهيار حفرة علي أشخاص داخل مزرعة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين أنه أثناء قيام 3 عمال بحفر بئر انهارت عليهم الرمال وجري انتشال جثامين المتوفين ونقلها إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



