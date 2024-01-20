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السبت 20 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف للتحقيق.. صور

ويوجه بسحب مشروع تطوير المستشفى من الشركة المنفذة

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
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وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بإحالة مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف للتحقيق العاجل، بسبب تغيب أطباء وفنيين بمختلف أقسام المستشفى، وعدم الالتزام بجداول العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، اليوم السبت، ضمن زيارته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف)، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع انتظام الأطباء والتمريض والفنيين، خلال تفقده أقسام (الرعاية المركزة، الحضانات، المعامل، الجراحة، الاستقبال والطوارئ)، حيث تبين عدم تواجد أي فنيين بقسم المعامل، وكذلك تغيب عدد كبير من الأطباء والتمريض بمختلف الأقسام، وعدم وجود جدول نشاط معلن للعاملين بالمستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن محاسبة المقصرين في مستوى النظافة بالمستشفى، وكذلك قِدم الفرش الطبي المتواجد على أسرة المرضى.

كما تفقد الوزير الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، بقسم الحضانات، وراجع حضور الأخصائيين العاملين بالقسم، وفقًا للجداول، وتفقد غرف إقامة المرضى لمتابعة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وتفقد وزير الصحة أيضا أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات، معربًا عن استيائه لعدم تحقيق معدلات تنفيذ منجزة، منذ زيارته السابقة للمحافظة، وكذلك ملاحظة تغيب العاملين عن موقع العمل وإغلاق بوابات مبنى التطوير، موجهًا في هذا الصدد، بسحب مشروع تطوير المستشفى من الشركة المنفذة وإسناده إلى شركة أخرى لاستكمال أعمال التطوير.

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الاستقبال والطوارىء الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المقدمة للمواطنين عمال التطوير مستشفى التامين الصحي وزير الصحة والسكان