بوتين يجدد دعم روسيا لحركة عدم الانحياز

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعم بلاده لجهود حركة عدم الانحياز لحماية سيادة الدول.

جاء ذلك في رسالة من بوتين إلى المشاركين وضيوف القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز، التي تعقد في أوغندا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف بوتين أن روسيا تدعم باستمرار المشاركين في الحركة في جهودهم لحماية مبادئ المساواة غير المشروطة بين جميع الدول، واحترام سيادتها ومصالحها المشروعة بما يتفق بشكل صارم مع روح ونص ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد بوتين على أن كلا من روسيا وأعضاء حركة عدم الانحياز "يدعون إلى إجراء حوار بناء بين أعضاء المجتمع العالمي، على أساس معترف به بشكل عام وملزمة لجميع قواعد القانون الدولي".

وأشار الرئيس الروسي إلى "أننا متحدون تماما في رفضنا للطموحات الاستعمارية الجديدة والمعايير المزدوجة وسياسات القوة والإملاء والابتزاز كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والاقتصاد الخارجي".

وشدد بوتين على أن "زيادة توسيع الشراكة بين بلادنا وحركة عدم الانحياز سيساعد في حل العديد من القضايا الملحة على الأجندة الإقليمية والعالمية وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم".

زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة كييف وذلك لمشاركة "خطة إنهاء الحرب خلال 24 ساعة" كما يدعى ترامب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.

وقال زيلينسكي - وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية - "دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف. إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أن ذلك سيكون كافيًا للمجيء".

كما طلب رئيس أوكرانيا مرة أخرى من ترامب مشاركة "خطته لإنهاء الحرب بسرعة"، إذا كان لديه خطة بالفعل.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الدولية المتواصلة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الخامس.