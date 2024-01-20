التحريض على الفسق والفجور.. انهيار الراقصة سما المصرى بعد قرار المحكمة

انهارت الراقصة سما المصري أمام قاضي محكمة الاقتصادية بعد حكم المحكمة اليوم برفض الاستشكال المقدم منها على حكم النقض بتغليظ عقوبتها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه واستمرار حبسها.

وقدم أشرف ناجي، محامي الراقصة سما المصري، 3 طلبات أمام المحكمة الاقتصادية أثناء نظر الاستشكال على حكم تغليظ عقوبتها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقدم دفاع سما المصري، لهيئة المحكمة صحيفة الطعن الخاص بموكلته، وطلب مصلحة السجون للإفراج عن سما المصري وطلب سداد الغرامة لموكلته.

وتنظر المحكمة الاقتصادية، الاستشكال المقدم من دفاع سما المصري، المحامي أشرف ناجي، على حكم النقض بتغليظ عقوبتها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وأداء حركات ورقصات تثير الغرائز والتعدى على الآداب العامة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، أمام المحكمة الاقتصادية.

وذكر المحامي أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية، أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

وأشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 عن محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.