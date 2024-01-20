انهارت عليهم الرمال.. مصرع 3 عمال داخل حفرة بمنشأة القناطر

لقي 3 عمال مصرعهم داخل حفرة أثناء حفر بئر داخل مزرعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بانهيار حفرة علي أشخاص داخل مزرعة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين أنه أثناء قيام 3 عمال بحفر بئر انهارت عليهم الرمال وجري انتشال جثامين المتوفين ونقلها إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.