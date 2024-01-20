مسجلاً أعلى مستوى منذ 5 أسابيع.. 0.8% ارتفاعا بمؤشر الدولار الأسبوع الماضي

كشف تقرير جولد بيليون اليوم أن بيانات التضخم الأمريكية ، و البيانات الاقتصادية التي توقعت ثبيت سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه القادم خلال شهر مارس المقبل ، أثرت على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، ليسجل مؤشر الدولار ارتفاع بنسبة 0.8% خلال الأسبوع الماضي مسجلاً أعلى مستوى منذ 5 أسابيع عند 103.43.

من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.7% ليسجل أعلى مستوى منذ خمس سنوات عند 4.169%

الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع كل من الدولار وعوائد السندات الحكومية، منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار إلى جانب كون ارتفاع عوائد السندات يجذب الاستثمارات بعيداً عن أسواق الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

نتيجة لهذا سيطر الهبوط على أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي، ولكنه استطاع أن يرتفع خلال آخر جلستين بدعم من التوترات المتزايدة في البحر الأحمر مع استمرار العمليات العسكرية من الولايات المتحدة ضد أهداف لجماعة الحوثيين.

بالإضافة إلى هذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد أن شنت باكستان غارات عسكرية انتقامية داخل الأراضي الإيرانية، بعد هجوم إيراني يوم الثلاثاء الماضي على الأراضي الباكستانية