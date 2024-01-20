ads
السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مسجلاً أعلى مستوى منذ 5 أسابيع.. 0.8% ارتفاعا بمؤشر الدولار الأسبوع الماضي

ارتفاع مؤشر الدولار
ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف تقرير جولد بيليون اليوم  أن بيانات التضخم الأمريكية ، و البيانات الاقتصادية التي توقعت ثبيت سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه القادم خلال شهر مارس المقبل ، أثرت  على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، ليسجل مؤشر الدولار ارتفاع بنسبة 0.8% خلال الأسبوع الماضي مسجلاً أعلى مستوى منذ 5 أسابيع عند 103.43.
من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.7% ليسجل أعلى مستوى منذ خمس سنوات عند 4.169%
الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع كل من الدولار وعوائد السندات الحكومية، منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار إلى جانب كون ارتفاع عوائد السندات يجذب الاستثمارات بعيداً عن أسواق الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
نتيجة لهذا سيطر الهبوط على أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي، ولكنه استطاع أن يرتفع خلال آخر جلستين بدعم من التوترات المتزايدة في البحر الأحمر مع استمرار العمليات العسكرية من الولايات المتحدة ضد أهداف لجماعة الحوثيين.
بالإضافة إلى هذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد أن شنت باكستان غارات عسكرية انتقامية داخل الأراضي الإيرانية، بعد هجوم إيراني يوم الثلاثاء الماضي على الأراضي الباكستانية

تقرير جولد بيليون ارتفاع بمؤشر الدولار الأسبوع الماضي بيانات التضخم الأمريكية العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 الذهب سلعة تسعر بالدولار