مقتل مسؤول استخباراتى بفيلق القدس في سوريا

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا، حاج حاج صادق أوميد زاده، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

ونتج عن هذا الهجوم وفاة خمسة أشخاص، وفقًا لتقارير المرصد السوري.

بينما قالت وكالة "مهر" الايرانية أن الغارة الاسرائيلية أسفرت عن مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني.

فيما أفادت وكالة رويترز بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 4 أفراد من الحرس الثوري الإيراني، ومن بينهم مسؤول في وحدة المعلومات التابعة للحرس.

وقالت وكالة الأسوشيتد برس أن "الحي الذي تعرض للاستهداف في دمشق يحتوي على بعثات دبلوماسية، بما في ذلك السفارتين اللبنانية والإيرانية".