4 خطوات للعلاج وتخفيف أعراض الأنف التحسسي

قد يعاني بعض الأشخاص من التهاب الأنف التحسسي وهي ردود فعل تحسسية، وتشمل الأعراض الأكثر تعرضا وهي مثل العطس وحكة واحتقان الأنف ودموع العين، وفى بعض الحالات القصوى قد يسبب التهاب الأنف التحسسي أيضا الحمى.

ووفقا لموقع "health site"، بعض الأسباب الأكثر لحمى القش أو التهاب الأنف التحسسي هى حبوب اللقاح، ووبر الحيوانات الأليفة، والعفن، وبعض الحشرات التى قد تسبب الحساسية ودرجات الحرارة الباردة.

ومن الصعب جدا العمل بشكل طبيعي عندما تصاب بالتهاب الأنف التحسسي، فبعض الأشخاص أكثر عرضة للمعاناة من الأعراض بشكل يومى، لذا نعرض فيما يلى خطوات للتعايش بشكل طبيعى مع المرض.

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لا يعيشون حياة طبيعية، ففى معظم الأحيان تكون الأنف مسدودة ولا تستطيع شم رائحة أي شيء.

يمكن أن تؤدي التغيرات الطفيفة فى الطقس إلى إثارة الحساسية لدى الأشخاص المصابين، والإصابة بالصداع غالبا بسبب تراكم المخاط، ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من الحساسية إلى التأكد من أن منازلهم نظيفة خالية من الأتربة، وأن محتوى الرطوبة متوازنة بشكل جيد ويتم تنظيفها وفحصها بانتظام.

وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها للحصول على بعض الراحة وعيش حياة طبيعية:

غسل الأنف:

هذه عملية تستخدم لغسل الممرات الأنفية بالماء المالح، وهذا يساعد على إزالة المواد المسببة للحساسية من الأنف والتي تسبب المحفز، إلى جانب ذلك تساعد هذه العملية أيضا على إزالة المخاط الزائد والبكتيريا.

التحكم بالأشياء من حولك:

تأكد من أن بيتك نظيف في جميع الأوقات، إذا كان وبر الحيوانات الأليفة هو السبب حافظ على منزلك نظيفا فى جميع الأوقات، افحص منزلك بحثا عن العفن والفطريات والأتـربة، فهذه يمكن أن تسبب أيضا الحساسية لديك.

الهواء الرطب:

الهواء الرطب يساعد الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الحساسية، تأكد من استخدام جهاز ترطيب الهواء في منزلك، سيساعد ذلك فى الحفاظ على رطوبة مجرى الهواء لديك.

المكملات الغذائية:

إذا كنت تريد الوصول لعلاج طبيعي لحساسيتك فهناك بعض الأدلة على أن هذه العناصر الغذائية والأعشاب يمكن أن تساعدك أهمها فيتامين سى.