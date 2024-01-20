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السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الجزائر يواجه بوركينا فاسو.. أورليانز يستضيف باريس سان جيرمان.. تونس تلتقي بـ"مالي"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 على النحو التالي:

كأس آسيا

1:30 الأردن : كوريا الجنوبية
4:30 البحرين : ماليزيا

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية
4:00 الجزائر : بوركينا فاسو
7:00 موريتانيا : أنجولا 7:00 
10:00 تونس : مالي

كأس فرنسا
6:30 نانت : لافال
6:30 روديز : موناكو
9:45 أورليانز : باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي 
2:30 آرسنال : كريستال بالاس
7:30 برينتفورد : نوتينجهام فورست

دوري إيطالي 
7:00 روما : هيلاس فيرونا

الدوري الإسباني

3:00 رايو فاليكانو : لاس بالماس
5:15 فياريال : مايوركا
7:30 فالنسيا : أتلتيك بيلباو
10:00 سيلتا فيجو : ريال سوسيداد

الدوري الألماني

4:30 بوخوم : شتوتجارت
4:30 هايدنهايم : فولفسبورج
4:30 دارمشتات : اينتراخت
4:30 كولن : دورتموند
4:30 فرايبورج : هوفنهايم
4:30 ار بي ليبزيج : ليفركوزن

الجزائر تونس مالي باريس سان جيرمان روما دورتموند