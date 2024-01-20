تشاهدون اليوم.. الجزائر يواجه بوركينا فاسو.. أورليانز يستضيف باريس سان جيرمان.. تونس تلتقي بـ"مالي"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 على النحو التالي:

كأس آسيا

1:30 الأردن : كوريا الجنوبية

4:30 البحرين : ماليزيا

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

4:00 الجزائر : بوركينا فاسو

7:00 موريتانيا : أنجولا 7:00

10:00 تونس : مالي

كأس فرنسا

6:30 نانت : لافال

6:30 روديز : موناكو

9:45 أورليانز : باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي

2:30 آرسنال : كريستال بالاس

7:30 برينتفورد : نوتينجهام فورست

دوري إيطالي

7:00 روما : هيلاس فيرونا

الدوري الإسباني

3:00 رايو فاليكانو : لاس بالماس

5:15 فياريال : مايوركا

7:30 فالنسيا : أتلتيك بيلباو

10:00 سيلتا فيجو : ريال سوسيداد

الدوري الألماني

4:30 بوخوم : شتوتجارت

4:30 هايدنهايم : فولفسبورج

4:30 دارمشتات : اينتراخت

4:30 كولن : دورتموند

4:30 فرايبورج : هوفنهايم

4:30 ار بي ليبزيج : ليفركوزن