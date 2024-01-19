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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مساعد وزير التموين: الدولة تحمل على عاتقها جزءًا كبيرًا من التضخم

الدكتور إبراهيم العشماوي
الدكتور إبراهيم العشماوي
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قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحكومة وعدت المواطن المصري، بتوفير كافة السلع على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان.

وأضاف "العشماوي"، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية الحياة، أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التضخم على عاتقها دون أن يشعر المواطن.

وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن عام 2024 سيكون به بعض التحديات، بسبب التغيرات "الجيوسياسية"، التي تحيط بنا.

 

ونوه "العشماوي"، بأن الكثير من الدول المصدرة لبعض السلع الأساسية، امتنعت عن تصدير الكثير من السلع، كنوع من إجراءات الحماية بسبب الحروب والصراعات المنتشرة في دول العالم، منها الهند التي امتنعت عن تصدير الأرز، والبرازيل امتنعت عن تصدير السكر، والتي تعتبر من أكبر المصدرين.

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