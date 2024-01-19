لوكاشينكو: بيلاروسيا وشعبها لم تتمتع بمثل هذا المستوى من الحماية والأمن من قبل

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن، وأن نظام ضمان الأمن القومي في البلاد كافٍ تمامًا.

وقال لوكاشينكو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية: "السلام يكلف الكثير، لكن لا ينبغي أن تقلقوا. نحن، شعبًا ودولة، لم نكن آمنين مثلما نحن اليوم. لقد تم بناء نظام لضمان أمننا القومي، لدينا قوات مسلحة، واحتياطي للتعبئة، لدينا كل شئ للدفاع عن أراضينا وهذا يكفي تماما في هذه المرحلة".

وأضاف لوكاشينكو أن بيلاروسيا ستواصل تطوير وبناء قطاع الدفاع الخاص بها، وإعداد الهيئات الحكومية للدفاع، وتدريب مواطنيها للدفاع عن وطنهم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه التوترات بين بيلاروسيا والغرب، حيث تتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بيلاروسيا بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وكانت بيلاروسيا قد سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها كقاعدة لشن هجومها على أوكرانيا في فبراير الماضي.