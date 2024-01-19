سوريا وأوغندا تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب وزير الخارجية السوري بسام صباغ، مع وزير خارجية أوغندا أبو بكر جيجي أودونجو، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة على هامش أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة "عدم الانحياز" المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وأكد صباغ حرص سوريا على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوغندا وتطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين في كلا البلدين.

من جانبه، أكد أودونجو اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع سوريا، وخاصة أنها تلعب دورًا مهمًا وتاريخيًا داخل حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ 77 والصين.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.