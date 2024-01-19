ads
الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا وأوغندا تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية

بسام صباغ
بسام صباغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث نائب وزير الخارجية السوري بسام صباغ، مع وزير خارجية أوغندا أبو بكر جيجي أودونجو، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة على هامش أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة "عدم الانحياز" المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وأكد صباغ حرص سوريا على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوغندا وتطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين في كلا البلدين.

من جانبه، أكد أودونجو اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع سوريا، وخاصة أنها تلعب دورًا مهمًا وتاريخيًا داخل حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ 77 والصين.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وزير الخارجية السوري أوغندا سوريا