المقاومة الفلسطينية تستهدف جنديين إسرائيليين فى خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استهداف جنديين إسرائيليين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل، أن الجنديين اللذين تم استهدافهما كانا بالقرب من دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، تم استهدافها هي أيضًا بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل جنديين.

وفي سياق آخر، أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن المشاكل والأزمات داخل حكومة الحرب والحكومة الإسرائيلية تتوسع، مشيرةً إلى أن هناك انشقاقات داخلية قد تؤدي إلى حل حكومة الحرب الإسرائيلية.

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق، غادي إيزنكوت، يرى أن مزيدًا من الضغط العسكري على فصائل المقاومة الفلسطينية لم يؤتِ أكله، وأن التوصل لاستعادة المحتجزين لدى فصائل المقاومة لن يتم إلا من خلال صفقة تبادل للأسرى تتم من خلال التوافق والاتفاق مع حركة حماس.