بوتين يشارك في حدث مهم في مصر.. تعرف عليه

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يستعد للمشاركة في مراسم صب الخرسانة الأولى في الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.

وأوضح بيسكوف في رده على سؤال حول مشاركة الرئيس في هذه المراسم أن "الاستعدادات جارية لذلك، وهذه مناسبة مهمة للغاية".

وأشار بيسكوف إلى استمرار التعاون بين روسيا ومصر في مجموعة متنوعة من المجالات، مؤكدًا أهمية شراكة مصر كشريك مهم.

وأكد أن روسيا تظل رائدة بلا منازع في الصناعات النووية على مستوى العالم.

يذكر أن مصر وروسيا وقعتا اتفاقية تعاون لإنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة في نوفمبر 2015، حيث حصلت مصر على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لتنفيذ المشروع.

