لأول مرة.. دار الأوبرا بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون فني مع نادي سبورتنيج

أعلنت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية عن تعاون مشترك وفريد من نوعه بينها وبين نادي سبورتنج بالإسكندرية، ويعتبر تعاون ثقافي فني يحدث لأول مرة بين نادي إسكندراني رياضي وبين دار الأوبرا.

وتم توقيع بروتوكول التعاون الفني بين دار الأوبرا المصرية ويمثلها مدير دار أوبرا الإسكندرية، و دمنهور شريف أبو العلا، وبين نادى الإسكندرية الرياضي سبورتنج ويمثلها احمد حسن رئيس مجلس إدارة النادي، حيث تشمل بنود البروتوكول التعاون الفني في إقامة الحفلات داخل النادي.

كما تم الاتفاق على إعادة تشغيل كشك الموسيقى بحديقة الكلوب هاوس، وكذلك انشاء فصول مركز تنمية المواهب في مجال العزف و الغناء لمختلف الأعمار، ويعتبر هذا البروتوكول هو الأول من نوعه بين دار الأوبرا المصرية اكبر صرح للفن الراقي في مصر ونادى من الأندية المصرية العريقة.