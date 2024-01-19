البابا تواضروس يتحدث عن ثلاثيات عيد الظهور الإلهي

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ثلاثيات عيد الظهور الإلهي، هم اسماء العيد الثيؤفانيا، الأنوار، الغطاس.

وذكر البابا تواضروس الثاني حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للكنيسة منذ قليل، بإن القاب يوحنا المعمدان: السابق، الصابغ، الشهيد.

وتابع البابا تواضروس: صفات يوحنا المعمدان آخر أنبياء العهد القديم، الملاك المهيئ، أعظم مواليد النساء.

واستطرد البابا تواضروس: الثالوث في معمودية السيد المسيح الأب صوت من السماء، الإبن غاطسن في نهر الأردن، الروح القدس علي شكل حمامة.

وأشار قداسة البابا إلى أنه تتم المعمودية بثلاث غطسات موت مع السيد المسيح، دفن مع المسيح، قيامة مع المسيح.

واضاف بابا الإسكندرية بإن هناك تقابلات مع المسيح القائم جرن المعمودية، الماء بدلا من التراب، الغطسات رمزا لأيام القبر الثلاثة.

تابع البابا تواضروس الثاني: افعال المعمودية رفض الشيطان، جحد الشيطان، قبول اسم الثالوث.

واضاف البابا تواضروس الثاني، بإن زيوت المعمودية العادي الساذج، زيت الغاليلاون “ الفرح، زيت الميرون ” الطيب".

وكشف البابا تواضروس في يوم العماد ننال ثلاث أسرار هما المعمودية، الميرون، الإفخارستيا.

واختتم البابا تواضروس الثاني، بركات المعمودية: التبني، الملاك الحارس، التثبيت بالميرون.