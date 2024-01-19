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الجمعة 19 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

انطلاق أول رائد فضاء تركى نحو محطة الفضاء الدولية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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دخلت تركيا  نادي الدول الزائرة لمحطة الفضاء الدولية وذلك بإرسال رائد الفضاء ألبير غزر أوجي في أول رحلة فضائية  له.

وكان قد انطلق رائد الفضاء التركي أوجي (44 عاما) وهو من قدامى المحاربين في القوات الجوية التركية في رحلة مع 3 رواد أوروبيين في أحدث بعثة تجارية لشركة أكسيوم سبيس الناشئة في تكساس.

وكانت قد حملت مركبة دراغون الرواد الأربعة في مهمة تعكس العدد المتزايد من الدول التي تستكشف رحلات السفر إلى الفضاء باعتبار ها وسيلة لتعزيز المكانة العالمية والقوة العسكرية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وأشار غزر أوجي إلى أن ما عاشه منذ لحظات العد العكسي كان رائعا للغاية مضيفا كنت أحلم بهذا لفترة طويلة وإنه شعور عظيم وان كل شيء كان رائعا منذ البداية وحتى هذه اللحظة.

 وتعد خطط المهمة  قضاء ما يقارب 14 يوما فى محطة الفطاء الدولية لاجراء اكثر من 30 تجربةعملية يركز معظمها على اثار رحلات الفضاء على صحة  الانسان.

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