الليلة.. منتخب مصر يستعد لموقعة الرأس الأخضر

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا، مساء اليوم الجمعة، استعدادته لمواجهة منتخب الرأس الأخضر والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء الاثنين المقبل في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعبون الأساسيون الذين لعبوا مباراة غانا تدريبات استشفائية وتأهيلية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي خوفًا من تعرضهم للإرهاق، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية قوية

وتعادل منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا مع موزمبيق بهدفين لكل فريق في الجولة الأولي من منافسات الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، كما تعادل بنفس النتيجة أمام غانا في الجولة الثالثة.

ويصعد منتخب مصر لدور الـ16، حال الفوز في مواجهة الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا