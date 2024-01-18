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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد العوضى وياسمين.. طلاق الشاعر أمير طعيمة وجينى كمال

امير و جينى
امير و جينى
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أعلنت جيني كمال طلاقها رسميا عن الشاعر أمير طعيمة وذلك بعد فترة من الانفصال خلال الفترة الماضية.

كتبت جينى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " قائلة : " تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقي أمير طعيمة والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير ،الحمد لله».

يشار الى ان هاجمت جينى من قبل الفنان اكرم حسنى و تراجعت طليقة الشاعر أمير طعيمة عن الاتهامات التى قامت بتوجيهها للفنان أكرم حسني وقدمت له اعتذار 

يذكر ان اعلنت جيني كمال وأمير طعيمة منذ أشهر عن انفصالهم بسبب مشاكل وقعت بينهما لكن أعلنت جينى اليوم الخميس طلاقهما بشكل رسمى 

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