أمريكا تفرض عقوبات على شركة شحن لانتهاكها الحد الأقصى لسعر النفط الروسي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس أنها أدرجت إحدى شركات الشحن في قائمة العقوبات، نظرًا لارتكابها انتهاكات للحد الأقصى لسعر النفط الروسي.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فقد قررت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات إضافية اليوم لتفعيل سياسات حد السعر القصوى، حيث تم إدراج شركة الشحن "هينيسا هولدنج أتلانتك" في القائمة.

يتضمن أسطول هذه الشركة السفينة "إتش إس أتلانتيك"، التي تم حظرها العام الماضي بسبب نقلها النفط الخام الروسي بسعر يتجاوز الحد الأقصى، أثناء استخدام مزود خدمة مقره الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يؤكد على أن انتهاك حد السعر الأقصى سيتسبب في عواقب جادة، فيما أكدت الولايات المتحدة تمسكها بالتزامها بمنع التهرب الذي يعود بالنفع على روسيا، بالتعاون مع شركائها في تحالف حد السعر القصوى، والذي يتضمن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة حد السعر القصوى تفرض قيودًا على نقل النفط البحري من روسيا، ما لم يتم شراؤه وبيعه بسعر محدد من قبل التحالف أو بسعر أقل من ذلك.