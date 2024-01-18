ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا 2023.. منتخب فلسطين يتعادل مع الإمارات

مباراة فلسطين والإمارات
مباراة فلسطين والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعادل منتخب فلسطين مع نظيره الإماراتي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الجنوب، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

تقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الإمارات على المنتخب الفلسطيني بهدف للا شئ، سجله سلطان عادل الأميري في الدقيقة 23، قبل أن يحصل زميله خليفة الحمادي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 37.

وسنحت فرصة لمنتخب فلسطين لإدراك التعادل في الدقيقة 39، حينما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، أهدرها تامر صيام، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض.

في الشوط الثاني، نجح المنتخب الفلسطيني في تسجيل هدف التعادل عن طريق بدر ناصر عبدالعزيز لاعب منتخب الإمارات بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50.

بتلك النتيجة، تصدر منتخب الإمارات جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كأس آسيا برصيد 4 نقاط، بينما حصل منتخب فلسطين على أول نقطة له في البطولة القارية ليحتل بها المركز الثالث.

منتخب فلسطين الامارات كأس آسيا 2023 مباراة فلسطين والإمارات منتخب الإمارات