كأس آسيا 2023.. منتخب فلسطين يتعادل مع الإمارات

تعادل منتخب فلسطين مع نظيره الإماراتي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الجنوب، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

تقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الإمارات على المنتخب الفلسطيني بهدف للا شئ، سجله سلطان عادل الأميري في الدقيقة 23، قبل أن يحصل زميله خليفة الحمادي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 37.

وسنحت فرصة لمنتخب فلسطين لإدراك التعادل في الدقيقة 39، حينما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، أهدرها تامر صيام، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض.

في الشوط الثاني، نجح المنتخب الفلسطيني في تسجيل هدف التعادل عن طريق بدر ناصر عبدالعزيز لاعب منتخب الإمارات بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50.

بتلك النتيجة، تصدر منتخب الإمارات جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كأس آسيا برصيد 4 نقاط، بينما حصل منتخب فلسطين على أول نقطة له في البطولة القارية ليحتل بها المركز الثالث.