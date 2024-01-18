ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس ملك إسبانيا.. فيران توريس ينقذ برشلونة أمام سالامنكا في الشوط الأول

مباراة برشلونة وسالامنكا
مباراة برشلونة وسالامنكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وسالامنكا، المقامة حاليًا بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في لقاء يجمع بينهما على ملعب مونيسيبال رينا صوفيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وباغت سالامنكا، البلوجرانا بهدف في الدقيقة 31 عن طريق ألفارو جوميز، قبل أن ينقذ فيران توريس الفريق الكتالوني بهدف التعادل في الدقيقة 45 من صناعة جواو فيليكس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وخسر برشلونة، لقب بطولة كأس السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد الماضي، برباعية مقابل هدف.

وكان برشلونة، دخل مباراة سالامنكا بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: فيران توريس - مارك جويو - جواو فيليكس.

برشلونة سالامنكا كأس ملك إسبانيا مباراة برشلونة وسالامنكا فيران توريس