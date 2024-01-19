مدرب الجزائر يصحح أخطاء اللاعبين قبل مواجهة بوركينا فاسو بكأس الأمم الأفريقية

يختتم المنتخب الجزائري بقيادة مدربه جمال بالماضي، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لموقعة بوركينا فاسو، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا، في اللقاء المقرر له غدا السبت.

من المقرر أن يدخل الجزائر لقاء الغد من أجل حصد الثلاث نقاط للحفاظ على فرصه في التأهل من هذه المجموعة المعقدة والتي تضم منتخبات قوية وظهرت بالجولة الأولي بمستويات مميزة، سواء أنجولا التي خطفت تعادلا مثير أمام محاربي الصحراء، أو بوركينا فاسو التي حققت فوزا غاليا على حساب منتخب موريتانيا.

وحرص جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر على عقد جلسات تحفيزية مع لاعبي المنتخب الجزائري، طالبهم بنسيان نتيجة الجولة الأولي بالتعادل مع منتخب أنجولا، وأن يفتح الفريق صفحة جديدة بداية من لقاء بوركينا فاسو بتحقيق الفوز .

وأكد مدرب المنتخب الجزائري للاعبين، أن التقصير في المباراة وعدم احترام المنافس يؤدي إلي خسارة النقاط كما حدث في مباراة أنجولا حيث كان منتخب الجزائري الأكثر استحواذا وخطورة خاصة في الشوط الأول وكان يستطيع حسم اللقاء بفارق كبير من الأهداف، إلا أن رعونة اللاعبين تسببت في تراجع مستواهم الفني في الشوط الثاني وعاد المنتخب الأنجولي بقوة واستغل تراجع لاعبي الجزائر وخطف نقطة ثمينة في الجولة الأولي للمجموعة الرابعة .

من جانبه؛ وقف جمال بلماضي على نقاط قوة وضعف فريق بوركينا فاسو قبل لقاء الغد، حيث شاهد مع جهاز المعاون المباراة الأولي للمنتخب البوركيني أمام موريتانيا، على أن يعقد بالماضي جلسة مطولة مع اللاعبين مساء اليوم الجمعة يتحدث خلالها عن مباراة الغد بشكل تفصيلي ويشرح طريقة اللعب الأقرب للمنتخب الجزائري في موقعة الغد .

في السياق ذاته؛ طالب جمال بلماضي من مهاجم الفريق بغداد بونجاح بمواصلة اللعب بروح قتالية عالية في لقاء بوركينا فاسو، مشيدا بما قدمه المهاجم في لقاء أنجولا، حيث حجز بغداد بونجاح مكانة أساسيا في تشكيلة محاربي الصحراء لما بمتلكه من قدرات فنية وبدنية كبيرة وخبرات تساعده في استغلال الفرص التي تتاح له في المباريات لهز شباك المنافسين .

في سياق آخر، يختتم المنتخب الأنجولي اليوم ايضا استعداداته لمواجهة المنتخب الموريتاني المقرر له بالجولة الثانية مساء غدا السبت، حيث سيدخل المنتخب الأنجولي لقاء الغد بمعنويات مرتفعة بعد التعادل مع منتخب كبير مثل الجزائر في الجولة الأولي، مستغلا التراجع النفسي الذي يعاني منه لاعبو موريتانيا بعد خسارتهم في لقاء الجولة الأولي أمام منتخب بوركينا فاسو بهدف للاشئ.

وكان كريستوفا مابولولو مهاجم منتخب أنجولا قد قدم مستوي رائع في الجولة الأولي للمجموعة أمام منتخب الجزائر وسجل هدف تعادل منتخب بلاده، الأمر الذى دفع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري بالخروج لوسائل الإعلام سريعا معربا عن سعادته بما قدمه مهاجم الاتحاد السكندري مع منتخب أنجولا أمام الجزائر، وأن النادي السكندري لن يتنازل عن بيع مابولولو في الفترة المقبلة بقيمة مالية تقل عن 5 ملايين دولار، وذلك حال وصول عرض مالي قوي يليق بالنادي السكندري والمهاجم الأنجولي سواء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير أو في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتصدر المنتخب البوركيني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية غدا السبت، وذلك برصيد 3 نقاط، فيما يأتي المنتخب الجزائري في المركز الثاني لترتيب المجموعة برصيد نقطة، ويحل المنتخب الأنجولي في المركز الثالث برصيد نقطة، أما المنتخب الموريتاني فيتذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط .