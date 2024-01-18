إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة حشيش واستروكس بحدائق القبة

آمرت جهات التحقيق بحدائق القبة ، اليوم باحالة عاطل للمحكمة الجنائية لحيازته كمية من مخدر الحشيش والاستروكس قبل ترويجهما علي عملاءه بدائرة القسم.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.



المواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته والهاتف للتواصل بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.