تدريبات بدنية للاعبي الزمالك في المران الأول بالإمارات

خاض لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية قوية على هامش مران الفريق الأول في الإمارات مساء اليوم الخميس، وذلك استعدادا للمشاركة بالبطولتين الوديتين للفريق الأبيض خلال الفترة من 18 يناير إلي 28 يناير .

وعقب التدريبات البدنية، قسم الجهاز الفني اللاعبين إلي مجموعات من أجل خوض فقرات فنية .

وتضم بعثة الزمالك بالإمارات كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.