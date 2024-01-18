نائب محافظ القاهرة تتابع مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير منطقة شق الثعبان

كثفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءتها الدورية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وموقف تقنين الأوضاع لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان.

جاء ذلك بحضور المستشار ايمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية، العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره، المهندس صلاح مرزوق مدير أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، أميمة حسني مدير المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وممثلي إدارات الاملاك والإيرادات بالمحافظة.

واستهلت “عبدالمنعم” اللقاء بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن.

كما استعرضت نائب محافظ القاهرة الجهود الموقف الحالي لحالات تقنين أوضاع الورش والمصانع والمعارض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان، في إطار جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.

حيث تابعت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.

حيث وجهت بحصر شامل لعدد المصانع والورش والمعارض التي قامت بالسداد الكامل والجزئي لكافة مديوناتها لتقنين أوضاعهم الى جانب حصر للمتقاعسين عن تقنين أوضاعهم، وذلك حفاظا على أملاك الدولة.

الى جانب حصر الحالات الغير جادة في السداد وبيان أسبابها والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد، وذلك في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم أعمال التطوير بالمنطقة والذي يسهم في زيادة قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية، ودعم الصناعة المصرية.