رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد مبادرة المعلم المتميز

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، وفد مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لتسليم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الإتصالات تمهيدًا لبدء العمل بمراحل المبادرة.

ضم الوفد كلًا من الدكتور عاشور أحمد العمري مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ميرفت الديب مستشار مشروع مبادرة تميز المعلم، والمهندس أحمد سالم أخصائي تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات بالمشروع، وبحضور الدكتور أماني عوض عميد كلية التربية.

وجدير بالذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وينفذه مركز تطوير التعليم بالتعاون مع وزارتى التعليم العالي والتربية والتعليم وبعض الجهات الأخرى.

وتأتي هذه المبادرة في اطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في مصر والسعي لتعزيز قدرات مخرجات كليات التربية في مؤسسات التعليم العالي.

وتضمن اللقاء مناقشة آليات تنفيذ الفعاليات والمراحل القادمة من المبادرة ووضع خطط لتطوير برامجها بما يسهم في تخريج كوادر على درجة عالية من التميز تمكنها من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي من خلال تطوير كثير من التخصصات لتتوافق مع المعايير الدولية.

واجتمع الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط بفريق إعداد ملف اشتراك الجامعة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 التي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة وتعزيز الإلتزام بمعايير الإستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شهاب أمين عام الجامعة، والدكتور أمنية البطراوى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الفريق والسادة أعضاء الفريق.

