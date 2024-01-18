أمم أفريقيا 2023.. أوسيمين يقود هجوم نيجيريا أمام كوت ديفوار

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كوت ديفوار، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتنطلق مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب الحسن واتارا، الذي استضاف مباراة افتتاح أمم أفريقيا 2023.

ويقود فيكتور أوسيمين هجوم المنتخب النيجيري أمام نظيره الإيفواري، رفقة صامويل تشوكويزي، وأديمولا لوكمان.

تشكيل منتخب نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي

خط الدفاع: آينا، سيمي آجايي، تروست إيكونج، زايدو سنوسي

خط الوسط: فرانك أونيكا، أليكس أيوبي، باساي

وفي الهجوم: صامويل تشيكويزي، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

ويحتل منتخب نيجيريا، المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات أمم أفريقيا 2023 برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي كوت ديفوار في وصافة الترتيب بـ3 نقاط.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.