ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير الهند: العلاقات مع مصر تشهد طفرة غير مسبوقة.. فيديو

سفير الهند بالقاهرة
سفير الهند بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، أن العلاقات بين مصر والهند تاريخية، مشيرا إلى الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات بين البلدين.
أضاف سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، خلال لقائه ببرنامج صناع القرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل كبير خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين زعماء الدولتين، كذلك زيارة الرئيس السيسي، الأخيرة للهند للمشاركة في عيد الاستقلال.
وأوضح سفير الهند بالقاهرة، أن مصر والهند يرتبطان بتاريخ طويل، من العلاقات الوثيقة منذ العصور القديمة، وأسهمت حركة التجارة النشطة التي نشأت بين الهند ومصر منذ العصور القديمة في التقارب بين البلدين.


وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية الدفاعية، مبينا أن هناك اتفاقا بين البلدين على تعزيز التعاون الثاني بمختلف المجالات.


 

الاستقلال الاقتصادية أجيت جوبتيه