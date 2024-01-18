سفير الهند: العلاقات مع مصر تشهد طفرة غير مسبوقة.. فيديو

أكد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، أن العلاقات بين مصر والهند تاريخية، مشيرا إلى الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

أضاف سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، خلال لقائه ببرنامج صناع القرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل كبير خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين زعماء الدولتين، كذلك زيارة الرئيس السيسي، الأخيرة للهند للمشاركة في عيد الاستقلال.

وأوضح سفير الهند بالقاهرة، أن مصر والهند يرتبطان بتاريخ طويل، من العلاقات الوثيقة منذ العصور القديمة، وأسهمت حركة التجارة النشطة التي نشأت بين الهند ومصر منذ العصور القديمة في التقارب بين البلدين.



وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية الدفاعية، مبينا أن هناك اتفاقا بين البلدين على تعزيز التعاون الثاني بمختلف المجالات.



