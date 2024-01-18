نقيب شباب محامين شمال القاهرة يعلن ترشحه في انتخابات 2024

أعلن محمد هيبة، نقيب شباب محامين شمال القاهرة، ترشحه لعضوية مجلس النقابة العامة 2024 عن استئناف القاهرة، ليمثل الشباب.

وأوضح “هيبة” أن قرار ترشحه جاء بناءً على رغبة زملائه المحامين، الذين طالبوه بضخ دماء جديدة في مجلس النقابة العامة، مؤكدًا أنه يتمتع بخبرة في العمل النقابي، وحقق العديد من الإنجازات خلال دورتين متتاليتين على مقعد الشباب بنقابة شمال القاهرة.

وأكد نقيب شباب شمال القاهرة، أنه آن الآوان لتمكين الشباب بنقابة المحامين للاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم وتفانيهم، وسرعة آدائهم في تقديم أفضل الخدمات النقابية المتطورة؛ سعيًا لتحقيق الكثير من آمال وطموحات المحامين.

وتعهد «هيبة» بأن يبذل قصارى جهده، من أجل تحقيق برنامجه الانتخابي، طالبًا من المولى عز وجل التوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن ظن زملاءه المحامين، الذي يثق في اختيارهم لمن يمثلهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها نقابة المحامين.