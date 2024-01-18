وزيرة الثقافة تتفقد تجهيزات معرض القاهرة الدُولي للكتاب.. صور

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، تجهيزات مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، استعدادًا لافتتاح الدورة 55 من معرض القاهرة الدُولي للكتاب، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وخلال الجولة، وجهت وزيرة الثقافة، بضرورة تسريع وتيرة العمل، للانتهاء من تجهيز القاعات، وإتاحتها للناشرين، قبل الافتتاح بوقت كافٍ، مع مراعاة أن تحمل اللمسات النهائية ملامح من الهوية المصرية، كما وجهت بتسهيل المسارات الخاصة بكبار السن وذوي القدرات الخاصة بكافة القاعات، كما تفقدت تجهيزات قاعة الطفل، وأشادت بحسن تنظيمها هذا العام

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل تنظيم دورة ناجحة من المعرض، تليق بتاريخه، وبقوة مصر الناعمة.

يُذكر أن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدُولي للكتاب، تنطلق في الفترة من 25 يناير الجاري، وتستمر حتى 6 فبراير القادم، تحت شعار "نصنع المعرفة… نصون الكلمة"، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

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