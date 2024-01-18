برلماني يطالب وزير التعليم بإنشاء مدرسة (stem) في دكرنس

تقدم النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، بطلب إلى وزير التربية والتعليم د. رضا حجازي لإنشاء مدرسة للمتفوقين (stem) بدكرنس.



وأكد "فرعون" في طلبه، أنه نظرًا لما تشهده منظومة التعليم من تطور غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي نطالب بالموافقة على انشاء المدرسة لتكون إضافة قوية تساهم في توفير بيئة جيدة لتعليم أبنائنا.



وأشار إلى أن هذه المدارس تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي، ومن ثم خلق أجيال قادرة على المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

وشدد "فرعون" على ضرورة الاهتمام بتدشين هذه المدارس بكافة المراكز والمحافظات لخلق نهضة تعليمية تتواكب مع متطلبات العصر.