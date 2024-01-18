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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يطالب وزير التعليم بإنشاء مدرسة (stem) في دكرنس

وليد فرعون
وليد فرعون
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تقدم النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، بطلب إلى وزير التربية والتعليم  د. رضا حجازي لإنشاء مدرسة للمتفوقين (stem) بدكرنس.


وأكد "فرعون" في طلبه، أنه نظرًا لما تشهده منظومة التعليم من تطور غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي نطالب بالموافقة على انشاء المدرسة لتكون إضافة قوية تساهم في توفير بيئة جيدة لتعليم أبنائنا.


وأشار إلى أن هذه المدارس تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي، ومن ثم خلق أجيال قادرة على المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

وشدد "فرعون" على ضرورة  الاهتمام بتدشين هذه المدارس بكافة المراكز والمحافظات لخلق نهضة تعليمية تتواكب مع متطلبات العصر.

النائب وليد فرعون مدرسة المتفوقين STEM وزير التعليم - الدكتور رضا حجازي