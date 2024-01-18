ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأردن: تواصل مستمر مع تركيا لمحاولة إيجاد حلول حول ما يحدث في غزة

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني ونظيره التركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الأردني ونظيره التركي تم التأكيد على المبادئ الثابتة التي يسعى لها الأردن منذ أزمة 7 أكتوبر، وهي منع التهجير وعودة أهل غزة إلى أراضيهم بأمان.

وأضافت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحدث عن أن السردية الإسرائيلية أصبحت واضحة ومستندة على ادعاءات كاذبة حول محاولة حماية أمنها وما هي إلا ادعاءات، وهناك استهداف للمدنيين والمناطق الآمنة لأهالي غزة

وتابعت أن هناك توافق وحشد دولي بما يخص أن يكون هناك حل دولتين إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلي يرفض العودة إلى المفاوضات وعدم العودة إلى الحلول السياسية

واستطردت أن وزير الخارجية الأردني أكد أن هناك تواصل مستمر مع الجانب التركي من أجل إيجاد حلول حول ما يحدث في قطاع غزة، وتحدث الصفدي عن العراقيل التي تقوم بها إسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

عمان وأنقرة منع التهجير رئيس الحكومة الإسرائيلي وزير الخارجية الأردني