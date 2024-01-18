21 فبراير.. حفل "100 سنة أم كلثوم" في المتحف المصري الكبير

يقام حفل "100 سنة أم كلثوم" بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم في المتحف المصري الكبير، يوم 21 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغاني أم كلثوم ويحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، تحت رعاية كلًا من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويتضمن برنامج الحفل عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، ومن المقرر ان يتم فتح باب حجز التذاكر بداية من يوم غد الجمعة.