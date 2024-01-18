محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، تزامنًا مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل الثانوية.

وشملت الجولة، مدارس الأقصر الإعدادية بنات، الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، والأقصر الثانوية بنات، حيث يؤدي نحو ١٧ ألف طالب امتحاناتهم بالشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر من خلال ١٠٨ لجنة امتحانية بمحافظة الأقصر.

وحث ألهم خلال زيارته على ضرورة الحفاظ على الأجواء الهادئة؛ ليتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في ظروف مناسبة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم أنه لا توجد أي شكاوى بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت.

وكانت مديرية التربية والتعليم بحافظة الأقصر قد أنهت استعدادتها لإقامة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وعقدت اجتماعات مكثفة مع مديرى الإدارات، ولجنة امتحانات الشهادة الإعدادية لمناقشة كل الاستعدادات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

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