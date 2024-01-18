رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: إجمالي رأس مال الشركات 7 مليارات دولار

انطلق اللقاء السنوي الثالث لجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة بالقاهرة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي ، بحضور ومشاركة محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق، وعدد من السفراء الأفارقة وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأفريقية لدى مصر، ولفيف من رؤساء الهيئات والجهات الحكومية والبنوك ونواب مجلس النواب، ومنهم عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة ، وسولاف درويش وكيل اللجنة، والنواب محمود درويش ، ومنى عبد الله، وايفلين متي بطرس.

كما شارك ٢٠٠ من أعضاء الجمعية في ٢٢ قطاع اقتصادي ممثلين في ٢٢ لجنة تخصصية قطاعية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور يسري الشرقاوي بالوزير محمد سعفان، شاكرا له مشاركته في هذا التجمع الإفريقي الكبير، مستعرضًا رحلة العمل للجمعية خلال السنوات السنوات الثلاث الماضية والنتائج والتحديات، والرؤية والهدف الطموح والتغلب على التحديات، فضلًا عن إنجازات الخطة المستقبلية للعمل الإفريقي المشترك كأحد الكيانات الرائدة في مجتمع المال والأعمال الإفريقي.

وأكد "الشرقاوي" أن رحلة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الجسر الذي ولد عملاقا ليشكل نقطة انطلاق للعمل الإفريقي المشترك ويقصر المسافات لمجتمع المال والأعمال الإفريقي، مشيرا إلي أن توجهات الدولة المصرية في العمل الإفريقي لتعزيز التعاون في كافة المجالات وخاصة المجال الزراعي.

وأعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، أن عدد أعضاء الجمعية 240 عضوا ، ورأس مال جميع الشركات 7 مليارات دولار، مؤكدا أنه تم التعرف على مشاكل رجال الأعمال لعمل معادلة لحل تلك المشاكل لنكون فاعلين بسرعة ، منوها إلي أن الدولة المصرية وكل الجهات الرسمية تعمل وتدعم رجال الصناعة .

وقال "الشرقاوي" إننا نجحنا في توفير قاعدة معلومات ، وخططنا لمشروعات طموحة ، مؤكدا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل جامعة سنجور الفرانكفونية من موقعها الحالي بالمنشية بالإسكندرية إلي برج العرب وذلك خلال عام، حيث يتم تخريج نحو 200 طالب وطالبة سنويا بدرجة الماجستير من كوادر 33 دولة من مختلف البلدان الناطقة بالفرنسية بالقارة الإفريقية وهاييتي.

من جانبه ثمّن وزير القوي العاملة السابق محمد سعفان، جهود الدولة المصرية في التعامل مع الملف الإفريقي، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإفريقية شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قطع شوطًا طويلًا في هذه العلاقات خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

وقال "سعفان" في تصريحات صحفية على هامش اللقاء : إن مصر تولي اهتمامًا وأولوية غير مسبوقة لكافة الدول الأفريقية في سياستها الخارجية، ونجحت في تحقيق التقارب مع مختلف بلدان القارة خلال السنوات الأخيرة، وتمضي في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الدول الأفريقية ، مؤكدًا أن المحور الأفريقي أصبح من أهم محاور السياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

واختتم سعفان تصريحاته قائلا: إن مصر تربطها علاقات وثيقة مع الدول الأفريقية منذ قديم الأزل إلا أنها شهدت دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة بعد أن أعطت مصر أولوية لتحقيق الأمن والتنمية بالقارة وتقديم كل ما تستطيع من أجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية.