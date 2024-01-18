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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأونروا: الاحتلال دمر 135 منشأة ومقرًا تابعًا للوكالة منذ بدء حرب غزة

الاونروا
الاونروا
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 135 منشأة ومقرا تابعا للوكالة في غزة منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

كما أضافت، أن الاحتلال قتل 150 من العاملين في الوكالة منذ بدء العدوان على القطاع، وهناك 1.9 مليون نازح فلسطيني داخل قطاع غزة، مشيرة الى أن عدد سكان رفح جنوبي القطاع تضاعف أربع مرات تقريبا ليصل الى أكثر من 1.2 مليون نسمة.

وتابعت "الأونروا"، أن الاكتظاظ بات خانق في المناطق الوسطى من قطاع غزة والسكان يكافحون للحصول على الغذاء والدواء.

 

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