محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير مستشفيات نجع حمادى وأبوتشت ودشنا وقنا الجديدة

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطبيات النهائية وتوصيل جميع المرافق لمستشفيات نجع حمادي العام ودشنا وأبوتشت المركزي وقنا الجديدة من الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عفده، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفيات، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور محمد بدران مدير مديرية الشئون الصحية ، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، واشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية ، وممثل الشركة المنفذة لمشروع التطوير.

ومن جانبه، قال عمر عبد الباقي إن محافظ قنا يتابع عن كسب معدلات تنفيذ المستشفيات، مع تقديم جميع أوجه الدعم للشركات المنفذة، وتذليل أي معوقات أمامها، في ظل اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي، باعتباره أحد أهم الملفات الهامة والحيوية التي تخدم حياة المواطنين.