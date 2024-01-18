الأرمن الأرثوذكس يبدأون احتفالاتهم بعيدي الميلاد المجيد والغطاس

قال الأسقف سيفان غريبيان النائب البطريركي العام للبطريركية الارمنية الرسولية الارثوذكسية في القدس، انه تبدأ اليوم الخميس الاحتفالات الدينية الرسمية التقليدية للكنيسة الارمنية الرسولية الارثوذكسية حسب التقويم الأرمني، بعيدي الميلاد المجيد والغطاس في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم.

وأضاف “غريبيان” أن موكب البطريرك نورهان مانوغيان بطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس والأردن وسائر الأراضي المقدسة، ينطلق من ديوان البطريركية الارمنية الرسولية الارثوذكسية الكائن في الحي الارمني بالقرب من باب الخليل في القدس متوجها الى مدينة بيت لحم يرافقه كبير الاساقفة نائبه سيفان غريبيان، وكبير الاساقفة المستشار للشؤون الخارجية، ورئيس البروتوكول الارشمندريت غوريون (الاستاتيسكو) والارشمندريت صموئيل رئيس كنيسة القيامة وسكرتير البطريركية ولفيف من المطارنة وأعضاء أخوية مار يعقوب الارمنية الارثوذكسية ورجال الاكليروس وطلاب اللاهوت، ومختار ووجهاء وأبناء طائفة الارمن الارثوذكس من القدس والاراضي الفلسطينية واسرائيل والكشاف الارمني.

وتابع “النائب البطريركي ” عند دير مار الياس يكون في استقبال الموكب رئيس بلدية بيت جالا عيسى القسيس، ونائبه عيسى نزال، ورئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك، ونوابه الدكتور الياس اسعيد، ومكرم قمصية، ونائب رئيس بلدية بيت لحم نادر رحيل، إضافة الى أعضاء وممثلي المؤسسات والجمعيات ووجهاء مدينة بيت جالا وبيت ساحور وبيت لحم وكاهن طائفة الأرمن الارثوذكس الاب أسبيد بليان، ووجهاء وأبناء الطائفة الارمنية من بيت لحم، ومسؤولي الشؤون الدينية وضابط الاديان، وممثل وزارة الاديان الاسرائيلية سيزار مرجية، وقائد المنطقة العسكري الاسرائيلي.

واستطرد غريبيان : من ثم ينطلق موكب البطريرك نورهان مانوغيان يتقدمه الخيالة الاسرائيليون عبر طريق قبة راحيل والخروج من البوابات الفولاذية الى ساحة كنيسة المهد، وعند فندق البرادا يس يكون في استقباله ممثلوا السلطة الفلسطينية ويرافق الموكب شرطة المرور وضباط الأجهزة ألأمنية الفلسطينية حتى ساحة المهد، وعند ساحة العمل الكاثوليكي تتقدم الموكب البطريركي فرق كشافة بيت لحم مع الكشاف الارمني بدون عزف، ويكون في استقباله، محافظ المدينة الوزيراللواء كامل حميد ، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان ، ونائبه نادر رحيل وأعضاء البلدية،ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة،ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري وقائد المنطقة العميد ركن ناضر عمر ،ومستشار الرئيس للشؤون المسيحية في ترميم كنيسة المهد المهندس زياد البندك ،ومدير عام شرطة المحافظة العميد ثابت السعدي، والاب أسبيد بليان رئيس دير الارمن الارثوذكس في بيت لحم ولفيف من الكهنة واعضاء أخوية مار يعقوب الارمنية الرسولية، ونواب منطقة بيت لحم ومسؤولو ألأجهذة ألأمنية الفلسطينية وممثلوا الكنائس في كنيسة المهد الروم الارثوذكس واللاتين الكاثوليك الفرنسيسكان ،وأبناء ووجهاء الطائفة الارمنية والطوائف المسيحية الاخرى في المدينة.

وكشف “غريبيان” عن أنه بعد ذلك يتوجه موكب البطريرك نورهان مانوغيان الى مقره في دير الارمن الارثوذكس داخل كنيسة المهد تتقدمه القواوسة والمطارنة وحاملي الصليب والكهنة ويحيط به على بلاط الكنيسة المحافظ الوزير اللواء كامل حميد، ورئيس البلدية انطون سلمان ، ونائبه نادر رحيل وأعضاء المجلس البلدي، ورؤساء بلدية بيت جالا عيسى القسيس، وبيت ساحور هاني الحايك، ونوابهم والمسؤولين الفلسطينيين وممثلي الكنائس المسيحية الارثوذكسية السريان والاقباط والاحباش على بلاط ساحة المهد، والأجهزة الأمنية حتى باب كنيسة المهد حسب الاستاتيسكو ،وبعد الظهر يترأس كبير الاساقفة سيفان غريبيان الدورة التقليدية، ورئيس البروتوكول الارشمندريت غوريون وأعضاء أخوية مار يعقوب والمطارنة والكهنة، الصلاة في كنيسة المهد استعدادا، لقداس منتصف الليل والذي يترأس القداس الميلادي البطريرك نورهان مانوغيان، يعاونه كبار الاساقفة والمطارنة والكهنة وفور انتهاء قداس عيد الميلاد المجيد في الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم فجر الجمعة وفي الساعة الرابعة من فجريوم الجمعة يترأس صلوات عيد الغطاس التي تستمر حتى الساعة السادسة صباحا.

ويشارك الرئيس محمود عباس أبو ما زن ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه أو من ينوب عنهم في قداس عيد الميلاد المجيد منتصف الليل فقط.