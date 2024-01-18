عقدة الخواجة تحت القبة.. مطالب برلمانية بوقف التعاقد مع الأجانب في المنظومة الرياضية لتوفير العملة الصعبة

عقدة الخواجة عبارة كانت تتردد على لسان الجماهير والنقاد في مجال الرياضة، حال تقديم عروض سيئة من قبل المدربين الأجانب الذين تستعين بهم المنتخبات والأندية المصرية في كرة القدم والألعاب الأخرى، وترددها في السابق بسبب وجود كوادر قادرة على القيادة ولكن تنقصها الخبرات الدولية أو الدراسة والمعرفة.

وأصبح هناك مطالب برلمانية بعدم الاستعانة بالأجانب في كرة القدم والألعاب الأخرى بسبب أزمة الدولار ووصول سعره في السوق الموازي لأرقام مبالغ فيها، ولذلك تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة من أجل حظر استقدام مدربين أجانب لكل الاندية الرياضية المصرية أو التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار، بسبب وجود أزمة في الدولار.

مجلس النواب الذي يمثل الأعضاء به صوت جماهير مصر، وضع يده على الأزمات واستخدم أدواته الرقابية من أجل الحفاظ على المال العام والوقوف على حقيقة الأمور عند وجود أزمات أو فشل في منظومة الرياضة.

النائب أشرف أمين يطالب بالتعاقد مع المدربين الأجانب بالجنيه المصري

تساءل النائب أشرف أمين فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قائلاً: لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصرى بدلاً من العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار؟ مطالباً من الحكومة إصدار قرار فورى يطبق على جميع الأندية الرياضية المصرية، وفى مختلف اللعبات الرياضية وفى مقدمتها كرة القدم بالوقف الفورى للتعامل بالعملات الأجنبية مع جميع المدربين واللاعبين الحاليين المتواجدين داخل مختلف الأندية الرياضية المصرية.

ودعا النائب أشرف أمين، اتحاد الكرة وكل رئيس نادى رياضى مخلص لوطنه وقف التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالعملات الأجنبية فى الوقت الراهن الذى نعانى فيه من وجود أزمة فى الدولار.

عقدة الخواجة تحت القبة

وتناول مجلس النواب هذا الأمر من قبل بعد فشل منتخب مصر الأول لكرة القدم في التأهل لكأس العالم قطر 2022 وقبلها خروجه من دور 16 في بطولة الأمم الإفريقية 2019، حيث تعالت الأصوات بضرورة عدم الاستعانة بمدربين أجانب للتكلفة الكبيرة والمرتبات المرتفعة التي يتحصل عليها المدربين الأجانب، وعقب فشل مدرب منتخب مصر المكسيكي خافيير أجيري في حصول منتخب الفراعنة على بطولة الأمم الإفريقية في 2019 والخروج من دور 16 على يد جنوب أفريقيا، تحرك مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، بتقديم طلبات لحضور وزير الشباب والرياضة من أجل الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لمحاسبة المسؤولين عن التعاقد مع خافيير أجيري وحصوله على أعلى راتب في إفريقيا وقيمته 106 آلاف دولار، أي ما يعادل مليون و700 ألف جينه مصري شهريا رغم تواضع مستواه، وقدم كل من النائب سليمان وهدان وسحر طلعت مصطفى وأسامة شرشر وعبدالحميد كمال ، طلبات إحاطة بشأن "إهدار المال العام" داخل منظومة كرة القدم.

رياضة النواب تستدعي اتحاد كرة القدم بعد فشل منتخب مصر الصعود لكأس العالم.. وطلبات إحاطة بسبب راتب كيروش

فتحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النار على اتحاد الكرة بعد فشل منتخب مصر الأول لكرة القدم في الصعود إلى كأس العالم وخسارة أمم إفريقيا فترة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وفي 16 يناير 2022 تقدم النائب محمد رشاد البرتقالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، ، بشأن راتب المدير الفني لمنتخب مصر «كارلوس كيروش» الشهري، الذي يتقاضاه المدرب البرتغالي، ويتجاوز 3 ملايين جنيه شهريًا.

وحصل كيروش على راتب شهرى، مقابل تدريبه لمنتخب مصر قيمته 127 ألف يورو، شهريًا، ما يعادل 2 مليون و300 ألف جنيه مصر.